Où partir en janvier pour des vacances inoubliables ?

De nombreuses destinations sont à découvrir si vous avez envie de vous évader sous le soleil lors du Nouvel An. Pendant le mois de janvier, vous pouvez en effet programmer un voyage sur l’île de vos rêves. En guise d'exemple, la République Dominicaine et la Guadeloupe sont recommandées pour vous bronzer dès le début de l’année. Au passage, vous ne manquerez pas d’admirer la beauté de ses paysages.Pour vous aider, ci-après se trouve une liste non exhaustive des pays qui présentent de bonnes conditions météo durant le mois de janvier. Ces destinations font généralement l’objet d’une température élevée, mais adoptent souvent un climat doux et agréable qui répond aux attentes des vacanciers. Mais avant d’aller plus loin, vous devez absolument éviter les zones qui sont impactées par les cyclones comme Madagascar, Mayotte, La Réunion ou encore Les Seychelles.Sinon, les destinations les plus recommandées pour passer des vacances ensoleillées en janvier sont le Brésil, l’Argentine, l’Afrique du Sud, Zanzibar, le Sri Lanka, l’Inde, la Thaïlande, le Vietnam ainsi que la Nouvelle-Zélande. En Amérique Centrale, la température reste chaude durant les vacances du Nouvel An . C’est le moment idéal pour admirer le charme de chaque île caribéenne, sans oublier la diversité de leur faune et leur flore tropicale.Par ailleurs, ces adresses sont toutes propices à ce genre de vacances, aussi bien durant la saison humide que la. En Amérique du tag Nord, vous pouvez faire une halte aux États-Unis, plus précisément en Floride. Cette destination intéresse tous les amateurs de farniente. Les plus curieux, quant à eux, ils peuvent s’attarder au Mexique . Ici, la plage des îles Marieta près de Puerto Vallarta vaut vraiment le détour. : Les 10 plus belles plages du Mexique