Quelles sont les plus belles villes de la Côte d'Azur ?

Théoule sur Mer fait également partie des plus belles villes de la Côte d’Azur à découvrir durant les vacances en famille. Cette adresse est située à une quarantaine de kilomètres de Nice et à 10 kilomètres de Cannes. Elle est idéalement située sur la French Riviera, dans un endroit où il fait bon vivre dessous duCette destination offre un accès facile aux plages ainsi qu’à la magnifique côte rocheuse qui marque l’identité de cette région. La ville de Théoule sur Mer possède également de nombreux ports qui possèdent chacun leur particularité. Il y a par exemple le port de Théoule, le port la Galère, le port de la Rogue et le port de la Figueirette. Une virée au pied du massif rouge de l’Estérel vous permet de faire une halte à. Cette destination touristique abrite environ 28 plages et criques pour vivre un séjour farniente.Cette ville n’abrite pas de grands monuments. Elle est plutôt faite pour passer de bons moments ensemble avec ses proches. On y trouve surtout des cafés en tout genre et des jardins sous toutes les formes pour se détendre.Mais si vous êtes un adepte d’une activité physique, vous pouvez partir en randonnée sur les collines et la partie forestière derrière la ville. Il est également possible de pratiquer une promenade à vélo dans toute la région. Après ces excursions, vous aurez droit à une séance de relaxation sur l’une de ses plus belles plages, à savoir la plage Petite Fontaine, la plage de l’Aiguille, la plage Vallon de l’Autel ou encore la plage de Suveret.