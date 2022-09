Que faire et visiter à Cannes en 2022 ?

La visite de la ville de Cannes peut commencer depuis son plus ancien quartier Le Suquet qui est situé sur le Mont-Chevalier. Vous pouvez y faire un tour pour admirer une vue panoramique sur le quai Saint-Pierre et le Vieux Port. Afin de varier les plaisirs, un petit détour du côté de lapeut aussi marquer l’esprit des voyageurs.L’autre identité cannoise à ne pas manquer reste celle du Boulevard de la Croisette. Il s’agit d’une longue promenade agrémentée de palmiers et de pins. C’est aussi l’adresse la plus recommandée aux adeptes de shopping et de grands palaces. Le Vieux Port mérite également une visite à part, car il fait partie des sites emblématiques évoquant l’histoire de la ville de Cannes.