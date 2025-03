Minor Hotels dévoile sa nouvelle stratégie de marque

Minor Hotels adopte une nouvelle approche de sa stratégie de marque en regroupant ses huit enseignes – sous la bannière ombrelle de Minor Hotels. Ce changement repose sur une nouvelle identité visuelle, incarnée par uncomplété par une palette de couleurs rafraîchie et des éléments graphiques repensés. L'essence de la marque, définie par la devise « What Matters Most », met en avant l’objectif de répondre aux attentes des clients, collaborateurs et partenaires.Parallèlement à cette évolution visuelle, Minor Hotels a lancé une nouvelle version de son site web,, transformé en plateforme grand public permettant de réserver. Une application mobile a également été développée pour centraliser les services de toutes les marques. Elle offre aux voyageurs la possibilité de gérer leurs réservations, de consulter des informations sur leur destination, et d’interagir avec le personnel de l’hôtel pendant leur séjour. Cettevise à améliorer la fluidité et la personnalisation de l’expérience client, en s’appuyant sur les retours utilisateurs.Afin de simplifier l’accès aux offres du groupe, Minor Hotels introduit une. Cette architecture vise à aider les clients à identifier rapidement l’établissement correspondant à leurs besoins. Le groupe prévoit également d’ajouter au moins deux nouvelles marques hôtelières dans l’année à venir, en réponse à l’évolution des attentes des clients et des propriétaires.