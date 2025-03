Minor Hotels : nhow Hotels lance le concept "dance nhow change now"

« dance nhow, change now » repose sur des recherches en neurosciences de la danse, neuroarts et neuroesthétique, et vise à illustrer l’impact du mouvement artistique sur la stimulation cérébrale, la réduction du stress et le bien-être général. Le programme met l’accent sur l’expression personnelle, avec pour objectif de susciter des moments marquants lors des séjours dans les hôtels nhow.



La marque s’est entourée de neuf danseurs et influenceurs pour concevoir des vidéos illustrant le concept. Parmi eux, Noel Robinson , connu sur TikTok pour ses vidéos de street dance, et le britannique Will West, récemment apparu dans le film « Wicked ». En complément, la photographe Daria Senin a réalisé une série de clichés présentés dans une exposition itinérante dans les établissements nhow. Celle-ci débute au nhow Berlin, où elle sera exposée pendant huit semaines. La production des vidéos a été assurée par Alexandra Rasmussen de la société NG Media, basée à Copenhague.