L'hôtel Anantara Palais Hansen Vienna nomme Jurgen Rammerstorfer Directeur Général

Je suis ravi de rejoindre l'équipe de l'hôtel Anantara Palais Hansen Vienna, alors que Vienne s'apprête à accueillir un nombre record de visiteurs pour les célébrations du 200e anniversaire de Johann Strauss II

Prendre la direction de ce joyau de la Ringstrasse à un moment où l'on insuffle à ce lieu bien-aimé l'esprit de luxe moderne propre à Anantara est une opportunité inestimable

suis ravi que Jurgen ait accepté ce nouveau rôle et qu'il ait rejoint l'équipe dirigeante de Minor Hotels en Europe, qui ne cesse de croître. Grâce à ses connaissances approfondies et à son expérience à Vienne et dans le monde entier, je sais qu'il apportera une grande valeur ajoutée à nos collègues, propriétaires et clients, et qu'il fera progresser avec succès l'objectif d'Anantara sur le continent

Avec plus de, Ammerstorfer possède une expertise reconnue en marketing de destination et en gestion hôtelière, couvrant divers domaines tels que la restauration, la gestion des chambres, les ventes, le marketing et la gestion des revenus.Au cours de sa carrière, il a collaboré avec des groupes hôteliers internationaux de renom, tant dans des complexes de luxe que dans des environnements urbains.Son parcours inclut des, ainsi que la gestion de, consolidant ainsi son expertise en tant qu’entrepreneur et dirigeant.», a déclaré Jurgen Ammerstorfer . «. »« Je» - Giles Selves