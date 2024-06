Autriche : les différentes facettes d’une destination d’exception

La capitale régionale du Burgenland, Eisenstadt, abrite le Palais Esterházy, un imposant édifice baroque où l'on peut explorer des siècles d'histoire et de patrimoine.



C'est ici que Joseph Haydn a composé certaines de ses œuvres les plus célèbres, et aujourd'hui, le palais continue d'honorer cet héritage en accueillant régulièrement des évènements musicaux au sein de la Haydnsaal, dont l'acoustique est considérée comme exceptionnelle. Il est également possible de privatiser des salles pour des conférences, des événements professionnels, des mariages et autres manifestations. Non loin de là, le château de Forchtenstein, perché sur les monts Rosalia, dévoile une collection fascinante d'objets précieux et rares, témoignant de l'intérêt de la noblesse pour l'art et la science, mais aussi pour les curiosités et les objets exotiques du monde entier. À Lackenbach, le château familial des Esterházy depuis le XVIIe siècle marie harmonieusement design moderne et charme historique, notamment à travers son boutique-hôtel et ses jardins restaurés.



Enfin, les carrières de St. Margarethen, avec leur calcaire datant de l'époque primaire, offrent un cadre spectaculaire pour des opéras, des œuvres d'art et des visites géologiques, inscrivant ainsi l'histoire naturelle dans un contexte culturel unique.