Aer Lingus et Allianz Partners prolongent leur partenariat

Depuis 2008, notre collaboration avec Aer Lingus a été placée sous le signe de la stabilité et de la confiance, et nous sommes très fiers d'étendre davantage ce partenariat à long terme. Notre engagement commun reste le développement et l'offre de produits et de solutions de protection des voyages qui répondent aux besoins en constante évolution des clients et assurent la tranquillité d'esprit des voyageurs. Chez Allianz Partners, nous nous engageons à soutenir les principaux transporteurs du monde entier en co-créant des solutions pour l'avenir du voyage

Chez Aer Lingus, nous nous efforçons d'offrir à nos clients une expérience transparente à chaque étape de leur voyage. Grâce à notre partenariat étendu avec Allianz Partners, nous permettons à nos clients d'accéder facilement à des options d'assurance adaptées à leurs besoins spécifiques. La gamme d'options d'assurance d'Allianz Partners permet aux clients d'Aer Lingus de choisir le niveau d'assistance approprié qui leur permettra de se sentir satisfaits et confiants avant leur voyage

Ces solutions incluent une assurance voyage, ainsi que des services d'assistance. Pour assurer une tranquillité d'esprit complète, Allianz Partners offre également un service d'assistance téléphonique disponible 24h/24 et 7j/7. Les clients peuvent acquérir ces produits et services de protection lors de la réservation de leur vol sur le site web, via l'application mobile ou par une offre post-réservation accessible via l'option « Gérer ma réservation ». Aer Lingus et Allianz Partners prévoient de renforcer davantage leur partenariat en exploitant les technologies avancées. Cette initiative vise à améliorer l'expérience client en proposant des offres d'assurance voyage personnalisées aux clients d'Aer Lingus sur ces marchés.