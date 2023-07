Aer Lingus lance 2 liaisons pour la saison hivernale Direction Cork et Shannon

Envoyer à un ami Partager cet article

La compagnie aérienne Aer Lingus a dévoilé l’ouverture de deux nouvelles liaisons entre la France et l’Irlande pour mettre en valeur ces territoires lors de la saison hivernale.

Rédigé par Manon Morelli le Lundi 10 Juillet 2023





La compagnie aérienne irlandaise étoffe son offre pour la saison hivernale 2023-2024.



Au programme, l’ouverture de deux nouvelles lignes entre la France et l'Irlande qui permettront aux visiteurs français de partir à la découverte de territoires préservés au cœur de l’Irlande.



Découvrez les nouvelles offres de la saison hivernale Aer Lingus.



L’Irlande depuis Lyon et Paris CDG Mettre en valeur le territoire irlandais, c’est l’objectif que s’est fixé la compagnie Aer Lingus grâce à l’ouverture de deux nouvelles lignes cet hiver.



Une première ligne reliera l’aéroport de Paris Charles de Gaulle à l’aéroport de Shannon grâce à deux liaisons par semaine :



Informations principales :

● Du 22 septembre au 7 janvier* puis du 13 mars au 29 octobre 2024

● Liaisons opérées le jeudi et le dimanche

● Départ de Paris CDG 11h40 – Arrivée à Shannon 12h30**

● Départ de Shannon 08h15 – Arrivée à Paris CDG à 11h00 **



La ville de Shannon se situe au sud-ouest de l’Irlande, et elle donne accès à une destination mythique pour le public français : le Connemara. Cette région du comté de Galway est idéale pour les amateurs de balades en pleine nature et vous offrira de sublimes paysages à couper le souffle, avec ses célèbres lacs et ses tableaux montagneux à perte de vue.



Une seconde ligne sera quant à elle ouverte entre Lyon et Cork, au sud de l’Irlande.



Informations principales :

● Du 23 décembre jusqu’à la fin du mois de mars 2024

● Liaisons opérées le samedi

● Départ de Lyon 11h00 – Arrivée à Cork 12h20**

● Départ de Cork 13h20 – Arrivée à Lyon 16h40 **



Au départ de Cork, vous aurez notamment accès à la ville de Killarney, au circuit de l’anneau de Kerry ou encore à la Péninsule de Dingle. De multiples paysages et lieux touristiques vous attendent loin des tumultes de la ville.



L’ouverture de ces lignes a pour objectif de mettre en valeur le tourisme en Irlande et d’inviter les voyageurs à ouvrir les portes de terres riches en histoire et en merveilles naturelles.



A la découverte de la côte sauvage irlandaise Un voyage en Irlande est l’occasion de partir à la découverte d’une nature préservée et surprenante, coupée du monde pour un dépaysement garanti.



L'Irlande propose le Wild Atlantic Way, la plus longue route côtière balisée du monde, avec 2500 kilomètres de sentiers à parcourir. Ce célèbre parcours fêtera ses 10 ans en 2024, pour le plus grand bonheur des amoureux de la nature.



Profitez de la côte Atlantique, des vagues qui viennent s’écraser contre les falaises tranchantes, des paysages verdoyants jusqu’à l’horizon et de la beauté de la nature à l’état brut. Divisé en 6 zones ayant chacune ses propres caractéristiques, parcourez le Wild Atlantic Way en voiture, à vélo et pourquoi pas en bateau ! L’Irlande vous ouvre ses portes pour un séjour unique.



A propos de Aer Lingus Aer Lingus est la compagnie aérienne nationale d'Irlande. Fondée en 1936, elle est devenue l'une des plus anciennes compagnies aériennes européennes encore en activité. Elle dessert plus de 100 destinations à travers le monde, dont des vols réguliers vers l'Europe, les États-Unis, le Canada et le Moyen-Orient.



Aer Lingus est reconnue pour son service à la clientèle exceptionnel et ses tarifs compétitifs. Elle offre des vols à bas prix pour les voyageurs à la recherche d'un moyen abordable de se déplacer. Elle propose également des vols directs vers des destinations populaires telles que Londres, Dublin et Paris.





* Aer Lingus assurera deux vols hebdomadaires entre Shannon et Paris à partir du 22 septembre, à temps pour la Coupe du monde de rugby. Les vols seront programmés en fonction des matchs importants jusqu'au 22 octobre, date à laquelle l'horaire ci-dessus entrera en vigueur.

** Les horaires sont susceptibles d'être modifiés.



Contact Aer Lingus Assistance aux ventes :

france.tradesupport@aerlingus.com



Ventes de groupe pour un minimum de 9 personnes :

Groupsfrance.aerlingus@aviareps.com



Contact Tourisme Irlandais Christine Blanc

Responsable partenariats - France | Tourism Ireland

cblanc@tourismireland.com

01 53 43 12 14



www.irlande-agences.com

www.irlande-tourisme.fr

Responsable partenariats - France | Tourism Ireland01 53 43 12 14

Lu 272 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Air Austral, les 20 ans de sa ligne emblématique