Allianz Partners : "depuis le covid, les voyageurs CSP + s'assurent de plus en plus" 🔑

TourMaG : Le Covid a-t-il modifié aussi la manière de voyager ?



Aurélie El Saïr : Plusieurs évolutions se font sentir. D’abord, un intérêt retrouvé pour des destinations plus proches, qu’elles soient françaises ou européennes… Et pour ces voyages relativement proches, lorsque c’est possible, le train commence à être préféré. D’où l’énorme succès qu’il a eu l’année dernière.



En même temps, dès que les frontières se sont rouvertes en 2022, il y a eu un engouement notable pour les destinations long courrier. Certes, il y a également eu une prise de conscience des effets des bouleversements climatiques. Mais si une partie des clients n’est pas insensible à la « culpabilité de prendre l’avion » (flygskam, en suédois. NDLR), je n’observe pas jusqu’ici de changement radical des comportements.



TourMaG : Le Revenge travel a-t-il contribué à la reprise du tourisme en 2022 ?



Aurélie El Saïr : Incontestablement, après deux ans de diète et de reports, le besoin de compenser s’est fait sentir. De plus, les gens qui avaient reçu des « avoirs » (suite à l’annulation d’un vol ou d’un voyage, à cause du Covid-NDLR), les ont utilisés dès que cela a été possible. Tout cela explique la reprise assez forte de notre activité en 2022.



TourMag : D’après vos observations, quelles ont été les destinations phare de 2022 ?



Aurélie El Saïr : Nous avons largement retrouvé nos destinations phare d’avant le Covid. L’Amérique du Nord, pour commencer. Et aussi l’Asie du Sud-est, l’Océan indien…



Dubaï a particulièrement bien émergé : pendant la période Covid, cet Emirat a rouvert ses frontières plus vite et en imposant moins de contraintes que d’autres destinations.