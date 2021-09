Camping-cars : Indie Campers intègre les assurances d'Allianz Partners

" Ainsi, chaque hôte peut louer son camping-car en toute tranquillité : le véhicule est assuré pendant la location - y compris l'assurance responsabilité civile, la protection contre le vol, l'assurance tous risques et l'assistance routière.



Actuellement en phase de lancement, nous offrons une commission de 0 % à nos nouveaux hôtes pour qu'ils puissent bénéficier de revenus encore plus élevés ", explique Hugo Oliveira, fondateur et CEO d'Indie Campers.



En France, les assurances Allianz comprennent une assurance responsabilité civile, une protection contre le vol, une assurance tous risques et une assistance routière.



" Nous avons développé pour Indie Campers, un package d'assurance campeur sur mesure pour offrir une expérience sans souci à leurs clients pendant la durée de la location, " souligne Tomas Kunzmann, le PDG mobilité et assistance et membre du Directoire du Groupe Allianz Partners.



A terme , Indie Campers souhaite devenir le premier fournisseur mondial de road trips.