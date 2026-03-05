Guerre au Moyen-Orient : le voyage d’affaires sous tension

« Ça a été beaucoup d’appels dès le week-end. Nos services 24 heures sur 24 ont été submergés

Et ça a continué lundi et mardi avec énormément d’appels de clients. »

« On a des centaines de personnes bloquées à Tel-Aviv depuis une semaine et d’autres en Asie. Elles ne peuvent pas rentrer à Marseille. Pour l’instant, nous sommes dans l’attente »

« Beaucoup de nos clients au départ de Nice et de Marseille transitent par Dubaï »

« Le début de semaine a été un peu compliqué, mais ce n’est rien en comparaison de nos collègues sur le marché loisir »