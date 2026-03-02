AERTiCKET : Proximité maximale, performance globale

Le secteur du voyage change, notre accompagnement aussi. Avec l’initiative « Stronger Together », AERTiCKET France et CMS Vacances lancent une réorganisation commerciale profonde basée sur la régionalisation et l'expertise par réseaux.
Plus qu’une restructuration, c’est un retour au terrain pour bâtir ensemble l’avenir de la distribution. Découvrez nos experts dédiés à votre succès.
Une philosophie, un engagement : L’esprit « Stronger Together »
Dans un marché du tourisme où la technologie semble parfois déshumanisée, AERTiCKET fait le choix inverse : celui de l'humain renforcé par l'outil. « Stronger Together » n'est pas qu'un slogan de communication ; c'est la manifestation concrète de nos valeurs et de notre culture d'entreprise. Pour nous, évoluer signifie avancer au même rythme que nos clients, nos partenaires et nos collègues.
Nous nous engageons à créer un environnement où la confiance, le respect, la loyauté et la collaboration sur un pied d'égalité ne sont pas seulement des mots, mais une réalité vécue. Notre ambition est d’établir des partenariats solides et durables afin de façonner l'avenir du secteur du voyage, main dans la main avec nos partenaires.
Cette vision s'appuie sur quatre valeurs piliers qui nous unissent au-delà des sites et des rôles :
• L’intégrité : Pour garantir la transparence totale de nos solutions tarifaires.
• L’ouverture : Pour anticiper les mutations technologiques comme le NDC ou les packages dynamiques.
• La responsabilité : Pour assumer notre rôle de leader et de premier consolidateur européen.
• L’esprit d’équipe : Car c'est en tant que communauté que nous sommes les plus résilients.
La stratégie de régionalisation au service de la précision
On ne répond pas aux besoins d'une agence en Auvergne de la même manière qu'à un grand compte parisien ou un spécialiste des DOM-TOM. C'est pourquoi AERTiCKET a choisi de régionaliser sa force de vente tout en conservant une approche experte par réseaux. Cette réorganisation assure qu'aucun partenaire n'est laissé pour compte, quelle que soit sa taille ou sa localisation. Elle permet une écoute active, une réactivité immédiate et surtout une compréhension fine des enjeux économiques locaux. En segmentant notre approche, nous transformons la relation commerciale classique en un véritable conseil stratégique personnalisé.
Présentation de votre équipe commerciale : Vos experts par régions
Afin de garantir un service personnalisé et rapide, voici la nouvelle répartition de notre force commerciale, structurée pour répondre aux spécificités de chaque réseau et territoire :
David Dufourt : L'ancrage Sud et Centre-Est, assure l'accompagnement de nos partenaires sur un secteur stratégique incluant les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il intervient également sur la Corse et Monaco. Sa mission consiste à apporter un support technique et stratégique quotidien pour stimuler la croissance des agences au sein de ces régions dynamiques.
Julien ANTONIAZZI : L’expert des flux Internationaux, spécialiste de la gestion des comptes à fort volume, Julien gère un périmètre étendu incluant le Luxembourg et les DOM-TOM. Sur le territoire national, il accompagne les régions Bretagne et Paris, ainsi que le département du Val-de-Marne. Son rôle est d’optimiser la performance des acteurs opérant sur ces marchés diversifiés.
Laura DELPRETE met son expertise au service des Hauts-de-France et du Grand Est, tout en couvrant également la Normandie et une partie de la Bourgogne–Franche-Comté. Elle assure une présence renforcée en Île-de-France, notamment en Essonne, en Seine-et-Marne et dans les Yvelines. Elle accompagne les professionnels dans l’appropriation de nos outils et solutions, afin de maximiser leur productivité et leur efficacité opérationnelle au quotidien.
Sylvain Mouta, spécialiste de proximité en Île-de-France, assure un maillage territorial dense à Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise. Il intervient également en Belgique et dans les Pays de la Loire, garantissant une réactivité immédiate et un suivi de haute précision pour les partenaires de ces zones. Sa présence terrain permet d’offrir un accompagnement agile, adapté aux besoins d’écosystèmes à la fois urbains et régionaux.
Patrick Marsat, expert du Grand Ouest, pilote l’activité sur la Nouvelle-Aquitaine et assure un accompagnement de proximité sur ce territoire stratégique. Il veille à maintenir une coordination cohérente et structurée à l’échelle nationale. En parallèle, il apporte une expertise technique transversale en tant que customer success manager, jouant un rôle de relais essentiel entre les équipes commerciales et les solutions technologiques, afin d’optimiser l’usage des outils et d’améliorer en continu la qualité de service.
Le triptyque du leadership : Contenu, Technologie et Service
Cette équipe humaine s'appuie sur la puissance de l'outil Cockpit, conçu pour offrir ce qui compte vraiment aux professionnels du voyage.
1. Le meilleur contenu : Unique et mondial
Grâce à Cockpit, nos partenaires accèdent en une seule recherche aux GDS (Amadeus, Sabre), aux connexions directes NDC et aux tarifs Low Cost. C'est l'assurance de proposer systématiquement le meilleur prix et la solution la plus adaptée.
2. La meilleure technologie : Intuitive et puissante
L'interface de Cockpit est pensée pour l'efficacité. Elle permet de créer des packages dynamiques sur mesure (AER360) en combinant vols, hôtels et locations de voitures. Pour les experts habitués aux codes, l'application « Mon GDS » permet de conserver les commandes traditionnelles tout en bénéficiant de la modernité de la plateforme.
3. Le meilleur service : Personnalisé et disponible 24/7
La technologie ne suffit pas sans un support irréprochable. AERTiCKET France et CMS Vacances mettent à disposition des équipes disponibles 365 jours par an. Que ce soit pour un conseil tarifaire, une solution technique ou un suivi opérationnel, nos spécialistes confirmés accompagnent les agences à chaque étape.
Façonner l'avenir, ensemble
La réorganisation de notre équipe commerciale est le moteur de notre ambition. Nous continuons consciemment dans cette voie, non pas par obligation, mais par conviction. Nous savons qu'ensemble, nous apprenons, nous nous soutenons et nous célébrons nos succès plus intensément.
En choisissant AERTiCKET, vous ne choisissez pas seulement un consolidateur ; vous choisissez une équipe passionnée, une technologie de pointe et un partenaire fiable qui agit avec une vision à long terme.
Continuons d'avancer. Parce qu'ensemble, nous sommes plus forts : Stronger Together.
