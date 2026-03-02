AERTiCKET : Proximité maximale, performance globale

Afin de garantir un service personnalisé et rapide, voici la nouvelle répartition de notre force commerciale, structurée pour répondre aux spécificités de chaque réseau et territoire :



David Dufourt : L'ancrage Sud et Centre-Est, assure l'accompagnement de nos partenaires sur un secteur stratégique incluant les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie, et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il intervient également sur la Corse et Monaco. Sa mission consiste à apporter un support technique et stratégique quotidien pour stimuler la croissance des agences au sein de ces régions dynamiques.



Julien ANTONIAZZI : L’expert des flux Internationaux, spécialiste de la gestion des comptes à fort volume, Julien gère un périmètre étendu incluant le Luxembourg et les DOM-TOM. Sur le territoire national, il accompagne les régions Bretagne et Paris, ainsi que le département du Val-de-Marne. Son rôle est d’optimiser la performance des acteurs opérant sur ces marchés diversifiés.



Laura DELPRETE met son expertise au service des Hauts-de-France et du Grand Est, tout en couvrant également la Normandie et une partie de la Bourgogne–Franche-Comté. Elle assure une présence renforcée en Île-de-France, notamment en Essonne, en Seine-et-Marne et dans les Yvelines. Elle accompagne les professionnels dans l’appropriation de nos outils et solutions, afin de maximiser leur productivité et leur efficacité opérationnelle au quotidien.



Sylvain Mouta, spécialiste de proximité en Île-de-France, assure un maillage territorial dense à Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise. Il intervient également en Belgique et dans les Pays de la Loire, garantissant une réactivité immédiate et un suivi de haute précision pour les partenaires de ces zones. Sa présence terrain permet d’offrir un accompagnement agile, adapté aux besoins d’écosystèmes à la fois urbains et régionaux.



Patrick Marsat, expert du Grand Ouest, pilote l’activité sur la Nouvelle-Aquitaine et assure un accompagnement de proximité sur ce territoire stratégique. Il veille à maintenir une coordination cohérente et structurée à l’échelle nationale. En parallèle, il apporte une expertise technique transversale en tant que customer success manager, jouant un rôle de relais essentiel entre les équipes commerciales et les solutions technologiques, afin d’optimiser l’usage des outils et d’améliorer en continu la qualité de service.