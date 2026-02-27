Korean Air dévoile son nouveau salon à l’aéroport international de Los Angeles

Le salon Première Classe comprend deux suites privées, un service de restauration à la carte avec des plats préparés à la commande, ainsi qu’un bar proposant cocktails artisanaux et boissons premium élaborés par des barmans professionnels.



Du côté des salons Miler Club et Prestige Classe, une cuisine ouverte permet aux chefs de préparer les plats sur place. L’offre met également à l’honneur des produits locaux, notamment des bières artisanales du sud de la Californie et un café signature de Los Angeles.



Les passagers du Miler Club peuvent commander certains plats directement depuis leur siège grâce à un système numérique accessible via QR code. Au-delà de la restauration, l’espace propose des zones dédiées au travail, des espaces familiaux et des douches.