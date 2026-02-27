Korean Air dévoile son nouveau salon à l’aéroport international de Los Angeles

Le nouveau salon Korean Air à l’aéroport international de Los Angeles comprend le salon Miler Club & Prestige Classe au 5e étage - Photo : Korean Air
Le 6 mars 2026, la compagnie sud-coréenne Korean Air inaugurera son tout nouveau salon à l’Aéroport international de Los Angeles (LAX), au sein du terminal international Tom Bradley.
En amont de cette inauguration, près de 200 invités, partenaires et acteurs de l’industrie, ont pu découvrir en avant-première les installations modernisées dès le 26 février.
Conçu par le cabinet singapourien LTW Designworks, le nouveau lounge représente un investissement de 65 milliards de wons sud-coréens et a nécessité 22 mois de travaux. Il s’agit du premier salon rénové de la compagnie à l’étranger, avant l’intégration prochaine d’Asiana Airlines avec Korean Air.
D'une superficie totale de 1 675 m², l’espace devient le plus grand salon exploité par la compagnie hors de Corée du Sud. Il se déploie sur deux niveaux : le salon Première Classe au 6e étage, et le salon Miler Club & Prestige Classe au 5e étage.
Une interprétation du "luxe coréen moderne"
Situé dans les étages supérieurs du terminal, le salon bénéficie de larges baies vitrées et d’une terrasse avec balcon offrant une vue panoramique sur l’intérieur de l’aéroport.
L’objectif est de créer un environnement ouvert et lumineux.
L’aménagement intérieur met en avant des textures boisées et des matériaux en pierre, incarnant une vision raffinée du "luxe coréen moderne".
L’espace est également enrichi d’œuvres d’art traditionnelles coréennes : céramiques Buncheong, peintures à l’encre au pinceau et jarres Dalhangari viennent mêler héritage oriental et esthétique contemporaine internationale.
Une expérience premium repensée
Le salon Première Classe comprend deux suites privées, un service de restauration à la carte avec des plats préparés à la commande, ainsi qu’un bar proposant cocktails artisanaux et boissons premium élaborés par des barmans professionnels.
Du côté des salons Miler Club et Prestige Classe, une cuisine ouverte permet aux chefs de préparer les plats sur place. L’offre met également à l’honneur des produits locaux, notamment des bières artisanales du sud de la Californie et un café signature de Los Angeles.
Les passagers du Miler Club peuvent commander certains plats directement depuis leur siège grâce à un système numérique accessible via QR code. Au-delà de la restauration, l’espace propose des zones dédiées au travail, des espaces familiaux et des douches.
LAX, un hub stratégique
L’aéroport de Los Angeles constitue la principale porte d’entrée nord-américaine de Korean Air et un hub clé reliant l’Asie, les États-Unis et l’Amérique latine.
Le salon sera accessible aux passagers éligibles de Korean Air ainsi qu’aux clients premium des compagnies partenaires de l’alliance SkyTeam, leur offrant l’opportunité de découvrir l’hospitalité signature de la compagnie coréenne.
Après LAX, Korean Air poursuivra la modernisation de son réseau de salons dans ses principaux hubs mondiaux. Un autre lounge rénové sera inauguré dans le courant de l’année à l’Aéroport international John F. Kennedy (JFK) à New York.
"Avec l’ouverture de ce salon emblématique, Korean Air renforcera encore sa présence à LAX tout en offrant une expérience de voyage haut de gamme plus raffinée et différenciée.
Nous continuerons à investir dans nos services et nos infrastructures afin de dépasser les attentes de nos clients internationaux", a déclaré David Pacey, vice-président exécutif et directeur des services en vol et des salons de la compagnie.
