Korean Air détaille son plan d’intégration des miles avec Asiana Airlines

Korean Air a présenté son plan d’intégration des programmes de fidélité SKYPASS et Asiana Club, une étape majeure de sa fusion avec Asiana Airlines.
L’objectif est de garantir une transition fluide pour les voyageurs fréquents, tout en maximisant les avantages offerts aux membres.
La compagnie a soumis une première version du projet à la Commission Coréenne du Commerce Équitable (KFTC) le 12 juin 2025, puis une version révisée le 25 septembre, à la suite de demandes de modifications.
La KFTC ouvrira désormais une consultation publique de deux semaines avant de rendre son avis définitif.
Les Miles Asiana conservés pendant 10 ans
Les miles Asiana Club, qui prendront le nom d’« Asiana Mileage », seront maintenus séparément pendant dix ans.
Passé ce délai, les soldes restants seront automatiquement convertis en miles SKYPASS de Korean Air. À tout moment, les membres auront toutefois la possibilité de convertir la totalité de leur solde en miles SKYPASS.
Deux taux sont prévus : 1:1 pour les miles accumulés en vol et 1:0,82 pour les miles gagnés auprès de partenaires.
Les anciens miles Asiana conserveront leur valeur et resteront utilisables de plusieurs façons. Les membres pourront les échanger contre des billets prime en classe Économique ou Prestige sur les vols Korean Air, ou encore les utiliser pour des surclassements, selon les barèmes actuellement appliqués par Asiana Airlines.
Ils offriront également la possibilité de régler une partie du prix des billets grâce à l’option cash & miles (jusqu’à 30% du tarif lors d’une réservation en ligne), ou encore d’acheter divers produits, bons hors taxes et articles de marque. En revanche, ces miles ne permettront pas d’accéder à des billets prime en Première classe.
À noter que tous les nouveaux miles accumulés seront désormais exclusivement crédités sur le programme SKYPASS.
Un réseau élargi et l'intégration des statuts Elite
Les statuts des membres Asiana (Platinum, Diamond Plus, Diamond, Gold) seront transférés vers les niveaux équivalents de Korean Air. Pour accompagner cette intégration, la compagnie introduit un nouveau palier : Morning Calm Select, qui donnera droit aux avantages SkyTeam Elite Plus.
Les statuts seront réévalués à l’issue de la période de 10 ans, en prenant en compte les miles qualifiants accumulés sur les deux compagnies.
Cette intégration ouvre l’accès à un réseau combiné beaucoup plus vaste. Les détenteurs d’anciens miles Asiana pourront notamment utiliser leurs avantages sur 59 destinations opérées uniquement par Korean Air, telles que Washington D.C., Las Vegas, Atlanta, Lisbonne, Amsterdam ou encore Auckland.
A lire aussi : Korean Air investit massivement auprès de Boeing
