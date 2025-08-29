Korean Air investit massivement auprès de Boeing

Korean Air a signé l’une des plus importantes commandes de son histoire auprès de Boeing - Depositphotos.com @darekg
Korean Air a annoncé, le 26 août dernier, un investissement majeur de 43 milliards d’euros destiné à l’acquisition de 103 avions de nouvelle génération auprès de Boeing, ainsi qu’à l’achat de moteurs et à un programme complet de maintenance avec GE Aerospace et CFM International.
La commande comprend 20 Boeing 777-9, 25 Boeing 787-10, 50 Boeing 737-10 et huit cargos Boeing 777-8F.
Les livraisons s’échelonneront jusqu’à la fin de l’année 2030.
En complément, la compagnie aérienne a acquis 19 moteurs de rechange (11 auprès de GE Aerospace et huit auprès de CFM International) et a conclu un contrat de maintenance de 20 ans avec GE Aerospace pour 28 appareils.
Lire aussi : Korean Air se modernise et introduit une classe Premium Economy
Korean Air : une stratégie de croissance à long terme
Ces accords, officialisés le 25 août à Washington D.C., marquent une étape clé dans la stratégie de développement de Korean Air, qui vise à soutenir sa croissance à long terme, notamment dans le cadre de l’intégration d’Asiana Airlines.
La compagnie prévoit de standardiser sa flotte autour de cinq familles d’avions - Boeing 777, 787, 737, Airbus A350 et A321neo - afin de réaliser des économies d’échelle, d’améliorer le rendement énergétique et de réduire ses émissions de carbone.
La compagnie prévoit de standardiser sa flotte autour de cinq familles d’avions - Boeing 777, 787, 737, Airbus A350 et A321neo - afin de réaliser des économies d’échelle, d’améliorer le rendement énergétique et de réduire ses émissions de carbone.
Publié par Amelia Brille
