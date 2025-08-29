TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Korean Air investit massivement auprès de Boeing

43 milliards d’euros pour préparer l’avenir


Korean Air signe l’une des plus importantes commandes de son histoire, avec un investissement de 43 milliards d’euros. La compagnie va acquérir 103 avions Boeing, 19 moteurs de rechange et un programme de maintenance sur 20 ans.


Rédigé par le Vendredi 29 Août 2025

Korean Air a signé l’une des plus importantes commandes de son histoire auprès de Boeing - Depositphotos.com @darekg
Korean Air a annoncé, le 26 août dernier, un investissement majeur de 43 milliards d’euros destiné à l’acquisition de 103 avions de nouvelle génération auprès de Boeing, ainsi qu’à l’achat de moteurs et à un programme complet de maintenance avec GE Aerospace et CFM International.

La commande comprend 20 Boeing 777-9, 25 Boeing 787-10, 50 Boeing 737-10 et huit cargos Boeing 777-8F.

Les livraisons s’échelonneront jusqu’à la fin de l’année 2030.

En complément, la compagnie aérienne a acquis 19 moteurs de rechange (11 auprès de GE Aerospace et huit auprès de CFM International) et a conclu un contrat de maintenance de 20 ans avec GE Aerospace pour 28 appareils.

Lire aussi : Korean Air se modernise et introduit une classe Premium Economy

Korean Air : une stratégie de croissance à long terme

Ces accords, officialisés le 25 août à Washington D.C., marquent une étape clé dans la stratégie de développement de Korean Air, qui vise à soutenir sa croissance à long terme, notamment dans le cadre de l’intégration d’Asiana Airlines.

La compagnie prévoit de standardiser sa flotte autour de cinq familles d’avions - Boeing 777, 787, 737, Airbus A350 et A321neo - afin de réaliser des économies d’échelle, d’améliorer le rendement énergétique et de réduire ses émissions de carbone.


Lu 198 fois

Tags : boeing, korean air
