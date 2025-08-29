Korean Air investit massivement auprès de Boeing

43 milliards d’euros destiné à l’acquisition de 103 avions de nouvelle génération auprès de



La commande comprend 20 Boeing 777-9, 25 Boeing 787-10, 50 Boeing 737-10 et huit cargos Boeing 777-8F.



Les livraisons s’échelonneront jusqu’à la fin de l’année 2030.



En complément, la compagnie aérienne a acquis 19 moteurs de rechange (11 auprès de GE Aerospace et huit auprès de CFM International) et a conclu un contrat de maintenance de 20 ans avec GE Aerospace pour 28 appareils.



