Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025

Delta Air Lines affiche des résultats solides pour le troisième trimestre 2025
Delta Air Lines a publié ses résultats financiers pour le troisième trimestre de 2025, soulignant une performance au sommet de ses prévisions et une dynamique positive pour la fin de l’année.
Ainsi, Delta a enregistré un chiffre d’affaires opérationnel de 16,7 milliards de dollars, avec un bénéfice opérationnel de 1,7 milliard de dollars, soit une marge opérationnelle de 10,1%.
Le bénéfice avant impôts s’élève à 1,8 milliard de dollars, avec une marge pré-imposée de 10,7%. Les gains par action ont atteint 2,17 dollars, tandis que la société a généré 1,8 milliard de dollars de flux de trésorerie opérationnel.
Delta a également remboursé 459 millions de dollars de dettes et obligations de crédit-bail, portant le total de ses dettes à 14,9 milliards de dollars à la fin du trimestre.
Les perspectives de Delta pour la fin d’année et 2026
Le groupe prévoit de poursuivre sa dynamique au cours du dernier trimestre de son année centenaire, avec des perspectives solides en matière de résultats.
Pour 2026, Delta se dit bien positionnée pour soutenir la croissance de son chiffre d’affaires, l’amélioration de ses marges et de ses bénéfices, en ligne avec son cadre financier à long terme.
Le communiqué de Delta rappelle néanmoins que ces prévisions sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, allant des fluctuations des prix du carburant et des perturbations dans les infrastructures aéroportuaires, aux enjeux géopolitiques et climatiques.
La compagnie insiste sur le fait que les résultats réels pourraient différer de manière significative des prévisions.
