Delta Air Lines affiche des résultats solides au 3e trimestre 2025

troisième trimestre de 2025, soulignant une performance au sommet de ses prévisions et une dynamique positive pour la fin de l’année.



Ainsi, Delta a enregistré un chiffre d’affaires opérationnel de 16,7 milliards de dollars, avec un bénéfice opérationnel de 1,7 milliard de dollars, soit une marge opérationnelle de 10,1%.



Le bénéfice avant impôts s’élève à 1,8 milliard de dollars, avec une marge pré-imposée de 10,7%. Les gains par action ont atteint 2,17 dollars, tandis que la société a généré 1,8 milliard de dollars de flux de trésorerie opérationnel.



