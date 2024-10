Delta Air Lines dévoile ses nouvelles cabines ! (Photos)

Delta Air Lines va revoir ses cabines sur les lignes domestiques et internationales courtes

A la veille de son centième anniversaire, Delta Air Lines s'est offert un cadeau, du moins à ses clients. La compagnie américaine a dévoilé l'intérieur des nouvelles cabines qui seront déployées sur ses lignes domestiques et internationales courtes, avant que les A350 long-courriers suivent la dynamique. Le nouveau design doit non seulement symboliser la compagnie, mais aussi donner l'impression de modernité et de haut de gamme, même en classe éco.



"Alors que nous embarquons pour notre prochain siècle de vol, cette nouvelle cabine allie fonctionnalité et esthétisme pour créer une atmosphère fraîche, élégante et intemporelle, tout en reflétant l'évolution des goûts et des attentes de nos passagers.



Delta a consacré du temps au développement de chaque détail de ces nouvelles cabines ; les équipes ont souhaité créer une expérience qui reflète le style de vie de nos passagers et qui les met à l'aise dès leur arrivée à bord," a déclaré Mauricio Parise, vice-président de la conception de l'expérience client de Delta.



La lumière, les couleurs et la qualité des sièges ont été particulièrement soignées.



En 2025, les lignes internationales long-courriers connaitront aussi une refonte de leurs cabines sur l'Airbus A350. D'autres appareils seront équipés de la nouvelle cabine en fonction du calendrier et des activités de Delta au cours des prochaines années.



Rédigé par Jean DA LUZ le Lundi 21 Octobre 2024

