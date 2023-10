Delta Air Lines enregistre "des résultats au-delà de nos attentes" 🔑

Oui tout à fait. C’est un vol qui a très bien fonctionné l’hiver dernier. Les Américains aiment la Polynésie. Ils ont bien compris que Tahiti était une destination de rêve.

Cela dépend des vols. Par exemple la route de Nice est très américaine. Le bassin de chalandise niçois n’est pas énorme et ce sont principalement les Américains qui viennent.Au départ de Paris c’est aussi une majorité d’Américains de l’ordre, je dirais d’une répartition à 60/40.Aujourd’hui je pense que notre produit est encore méconnu. Il faut lui faire une meilleure place. C’est un excellent produit qui a fait beaucoup de progrès depuis plusieurs années et cela se voit dans nos résultats.Nous sommes la compagnie préférée des Américains aujourd’hui grâce à notre produit, notre ponctualité et notre communication*.En France, c’est vrai, on ne le fait pas assez savoir. Je le clame haut et fort : le produit Delta est formidable !Nos clients ont le choix entre quatre expériences de cabines : Delta One ou Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ et Main Cabin.Les clients voyageant en Delta Premium Select disposeront de plus d'espace pour s’étirer et se détendre, avec un siège plus large, une inclinaison plus profonde, un repose-pied et un repose-jambes réglable sur la plupart des vols, ainsi qu'une expérience culinaire élevée, des trousses de voyage faites main et un service personnalisé à bord.Les clients voyageant en Delta One peuvent s'allonger sur un siège-lit spacieux et profiter d'équipements haut de gamme, davantage d'options de boissons avant le décollage et un menu de quatre plats de saison préparé par un chef.Les clients bénéficient d’un large choix de restauration et de boissons qui comprend des options de menu soigneusement sélectionnées, et peuvent profiter d'une large sélection d'options de divertissement à bord, avec un accès gratuit à plus de 1 000 heures de contenu.Nous avons le wifi à bord et la traçabilité des bagages sur tous nos vols depuis une dizaine d’années. L’expérience client c’est ce qui nous fait lever tous les matins ! On n’est pas parfait, mais on fait ce qu’il faut pour essayer de l’être.