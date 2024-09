Delta renforce ses vols sur l'Europe

En plus de l’Italie, Delta renforcera son réseau de vols à travers l'Europe. À partir de mai 2025, la compagnie proposera à ses passagers un vol trois fois par semaine entre Boston et Barcelone. Ce nouveau vol viendra compléter les liaisons actuelles au départ d'Atlanta et de New York-JFK.Dès le mois de mai 2025, le transporteur proposera quatre fois par semaine une liaison entre Detroit et Dublin. Cette nouvelle liaison viendra compléter le service existant entre Dublin et Atlanta, Boston, New York-JFK et Minneapolis-Saint-Paul.Enfin, la compagnie offrira un nouveau vol direct trois fois par semaine entre Atlanta et Bruxelles, assurant ainsi une liaison pratique entre les États-Unis et la capitale de la Belgique. Cette liaison complètera le service existant au départ de New York-JFK.