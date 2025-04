Delta déploie le Wi-Fi gratuit sur les vols transatlantiques

Depuis, les clients de Delta peuvent accéder ausur les vols transatlantiques , incluant les destinations en Europe, en Israël et en Afrique de l’Ouest. Cette initiative s’inscrit dans un projet global visant à équiper toute la flotte d’une connectivité gratuite et performante. Après l’achèvement du déploiement sur les vols domestiques aux États-Unis, Delta prévoit désormais d’étendre ce service aux routes vers l’Amérique du Sud d’ici la fin du printemps.Le réseau Wi-Fi Delta Sync repose sur une architecture fournie par T-Mobile. Cette technologie sera progressivement intégrée à l’ensemble de la flotte de Boeing 717 à partir du quatrième trimestre 2025, avec une Delta a également annoncé que ses. En complément, une nouvelle génération de système de divertissement en vol sera introduite, intégrant des écrans QLED 4K HDR, des fonctions Bluetooth®, et des options de personnalisation avancées.L’ambition de Delta est de proposer une, quelle que soit la destination. Cette évolution technique renforce la compétitivité de la compagnie sur les vols long-courriers tout en répondant à une attente croissante des passagers pour une connectivité fiable et gratuite à bord.