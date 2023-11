Delta Airlines prépare l’avenir et honore le passé 🔑

Améliorer l’expérience grâce à des avions de nouvelle génération fait bien sûr partie de la stratégie de Delta.



Le renouvellement de la flotte est aussi un enjeu quant à la décarbonation du secteur, même si "les Américains ne sont pas autant sensibilisés que les Français sur les émissions carbone et les carburants durables", nous confiait Amélia de Luca, vice-présidente directrice du développement durable.



Le débat est en tous cas moins hystérisé qu’en France, ce qui n’empêche pas Delta d’avoir des objectifs ambitieux pour utiliser du carburant d’aviation durable à hauteur de 10% en 2030, 35% en 2035 et 95% en 2050.



La compagnie a également décidé, comme cela commence à se faire chez d’autres grands opérateurs, d’investir dans un site de production de carburant d’aviation durable.



De 12% en 2019, la compagnie veut pouvoir disposer de 40% d’avions long-courrier de nouvelle génération en 2024. Rappelons qu’en pleine crise du Covid en 2020, Delta avait retiré l’ensemble de ses Boeing 777 pour réduire ses capacités.



Aussi, elle dispose encore dans sa flotte de dizaines de Boeing 767 et d’Airbus A330-200, des avions entre 20 et 30 ans d’âge qui devront quitter la flotte dans les années qui viennent. Pour les remplacer, il semblerait que Delta s’oriente vers le constructeur européen Airbus puisqu’elle a déjà passé commande et mis en service quelques dizaines d’A330-900 neo et A350-900 achetés auprès du constructeur européen.



b[Il reste cependant près d’une centaine d’avions long-courriers à remplacer dans le futur, ce qui pourrait donner lieu à une commande géante pour Airbus.



Évoquant cette possibilité de méga commande, "b[ nous n’avons rien à annoncer aujourd’hui "]b nous a répondu en souriant Ed Bastian, le président de Delta venu nous saluer et s’entretenir avec nous durant quelques minutes.



Il a également résumé d’une formule l’état d’esprit de sa compagnie quant à la décarbonation du secteur : " we don't believe that we will have to choose between seeing or saving the world, we need to do both*".