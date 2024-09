La nouvelle brochure AmériGo 2025 est arrivée

La nouvelle brochure AmeriGo 2025 est arrivée et commence a est ’être distribuée dans les agences.Cette édition, repensée, se distingue par un graphisme moderne avec une couverture et des pages plus colorées. En plus de son nouveau style, Amerigo propose une gamme de nouveautés pour les amateurs d’aventure et de découvertes.L’ajout d’unefait aussi son apparition, avec des exemples de circuits à travers le, incluant des régions telles que le Texas et l’Oregon. Ces circuits pourront être personnalisés par les spécialistes du service sur mesure selon les préférences des clients. Deux autotours «» au Costa Rica complètent cette brochure.