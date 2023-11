United Airlines vole de performance en performance ! 🔑

Lancée en 2016, sa classe Business Polaris et les produits Premium ont fait l’objet d’un chantier de montée en gamme qui s’est achevé le mois dernier.La classe business Polaris ainsi que la Premium Economy sur les vols intercontinentaux tournent donc à plein et captent cette clientèle en forte augmentation.La Business class Polaris que TourMaG a pu tester est un très bon produit.Trois aspects sont essentiels :, unet fonctionnel et enfin la possibilité deQue ce soit à l’aller comme au retour de Chicago, le circuit passager est grandement facilité pour les passagers Polaris.Les nouveaux salons sont confortables et spacieux. Celui de Chicago, un des premiers à ouvrir, offre une belle surface de 1400 M2 avec vue sur les pistes de l’aéroport O ‘Hare. Espaces de travails privatifs, toilettes individuelles, espaces de relaxation, de douches ou de repos avec couettes moelleuses proposent aux voyageurs un vrai sas de décompression et de bien être avant le voyage.Bien sûr, bars et espaces de restauration en self-service sont à disposition. Aussi, dans les salons Polaris, il est possible de diner « à la carte » en étant servi à table.À bord, la gastronomie est assez standard, avec cependant une bonne carte des vins mixant des valeurs sûres du Bordelais avec des vins californiens typés. Surtout si l’on se restaure avant au salon, les repas ne font pas l’essentiel. Plus important, le siège incliné à l’horizontale avec couette et bon oreiller permet de vraiment se reposer.La petite trousse « confort » est originale et pourra faire ensuite office de petit sac banane, pratique. Elles contiennent, entre autres, des produits de qualité de la gamme, un cocktail de spray, de crèmes et de lotions qui participent efficacement à la sensation d’avoir passé une bonne nuit à l’arrivée.Casque audio antibruit et écran large permettent aussi de se divertir. Les salons Polaris sont disponibles à New York/Newark, à Houston, à San Francisco, à Los Angeles et depuis peu à Washington.Inauguré il y a quelques semaines, il offre aux passagers un excellent niveau de confort. Toujours à l’attention de cette clientèle désireuse d’améliorer son expérience de voyage, United Airlines a également développé un réseau de salon « United Club », réservé aux autres passagers premium adhérent au programme MileagePlus.26 grands aéroports américains en sont dotés ainsi qu’à l’international, notamment, à Guam, Hong Kong, Londres, Tokyo ou encore Mexico.Pour compléter cette montée en gamme et s’aligner sur d’autres grands du secteur,