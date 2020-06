United Airlines reprend ses vols entre la France et New York

United Airlines a repris ses vols au départ de France à raison d'une liaison assurée trois fois par semaine entre Paris-Charles de Gaulle et son hub de New York/Newark.



La ligne est exploitée en Boeing 787-10 Dreamliner.



A l'aller, la liaison au départ de Paris-Charles de Gaulle vers New York/Newark est assurée les lundis, jeudis et samedis. Au retour, la liaison part de New York/Newark à destination de Paris-Charles de Gaulle les mercredis, vendredis et dimanches.