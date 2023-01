United Airlines revient au Terminal 1 de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle

United Airlines augmentera ses liaisons entre la France et les Etats-Unis pour l’été, et passera de six à sept fréquences, avec un second vol quotidien entre Paris Charles de Gaulle et Washington D.C. à partir du 3 juin 2023.



Par ailleurs, la liaison saisonnière entre Nice et New York/Newark, inaugurée en 2022, reprendra le 11 mai 2023.



Le Terminal 1 a subi de nombreux travaux de réfection, de réhabilitation et de remise en lumière effectués par les équipes du Groupe ADP.