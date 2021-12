United Airlines investit dans les moteurs hydrogène - électrique

"Le ZA2000-RJ devrait être utilisé par paire comme nouvelle source d'énergie pour les avions régionaux existants. Dans le cadre de l'accord avec United Airlines Ventures, United poursuivra un accord d'achat conditionnel pour 50 moteurs ZeroAvia ZA2000-RJ, avec une option pour 50 autres, ce qui est suffisant pour un maximum de 50 avions bimoteurs qui seraient exploités par les partenaires de United Express une fois qu'ils seront entièrement développés et certifiés par les régulateurs dès 2028." indique un communiqué de presse.



ZeroAvia accélère le développement de son moteur ZA2000 et commencera bientôt les essais au sol de son ZA600 dans un avion de 19 places, dans le but d'entrer en service commercial avec ce moteur plus petit d'ici 2024.



La feuille de route de ZeroAvia prévoit qu'elle développe la propulsion hydrogène-électrique pour des avions progressivement plus grands.