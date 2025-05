United Airlines dévoile ses nouvelles suites Polaris Studio

L’intérieur Elevated met également l’accent sur le confort en classe économique. Les 33 sièges United Economy Plus et 90 sièges United Economy sont dotés d’écrans tactiles 4K OLED de 13 pouces – les plus grands au monde pour cette classe – et de connectivité Bluetooth. Six prises électriques par rangée assurent la recharge des appareils. Les assises ont été pensées pour épouser les mouvements d’inclinaison, dans une continuité esthétique avec la cabine Premium Plus.



Côté services, United investit dans la gastronomie à bord. En Polaris Studio, les passagers reçoivent un coffret de douceurs après le dessert, une offre de Champagne Laurent-Perrier Cuvée Rosé, et des plats exclusifs. Le caviar Ossetra est proposé, accompagné de menus à faible empreinte carbone. Le service de restauration en classe affaires comprend un espace de collation libre-service avec produits signés.



En Economy, les passagers bénéficient désormais d’une entrée avant le plat principal, d’un plus grand choix de plats, de desserts renouvelés et de salades fraîches avec vinaigrette premium. L’ajout de l’Aperol Spritz à la carte des boissons complète cette montée en gamme. L’ensemble des services culinaires fait partie d’un investissement de 150 millions de dollars, ayant permis une hausse de satisfaction de 12 % au premier trimestre 2025.