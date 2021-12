United Airlines reprend sa ligne Paris CDG - San Francisco

United Airlines reprendra sa liaison entre Roissy-Charles de Gaulle et San Francisco pour les fêtes de fin d'année, tous les jours du 16 décembre 2021 au 4 janvier 2022.



Les vols seront assurés par des Boeing 777-200. United a prévu de reprendre ensuite la liaison en février 2022, à raison de cinq vols par semaine.



La date sera annoncée ultérieurement.



La compagnie américaine propose des vols quotidiens toute l'année entre Paris-Charles De Gaulle et ses hubs de New York/Newark, Washington/Dulles, Chicago. Elle inaugurera un nouveau vol quotidien saisonnier sans escale entre Nice et New York/Newark le 30 avril 2022.