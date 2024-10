United Airlines déploie son programme hivernal

En réponse au succès des destinations estivales en Europe, United étend ses liaisons saisonnières vers des pays comme. Plusieurs vols directs depuisvers des villes commeseront maintenus pendant la saison hivernale.En, United poursuit son expansion avec une. Des liaisons directes entre Houston et Medellin en Colombie ainsi que Newark-New York et la Dominique viennent compléter le réseau.En outre, des vols vers les Caraïbes comme, ainsi qu’une liaison prolongée vers les, enrichissent encore l'offre de United, permettant aux passagers d'accéder facilement à des destinations variées et en forte demande.