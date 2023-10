United lance l'été 2024 et des nouveautés

L'été prochain, le réseau de United dans le Pacifique augmentera de plus de 30% avec des vols sans escale vers 15 destinations, y compris les nouvelles liaisons de la compagnie San Francisco-Manille et San Francisco-Beijing.



La compagnie aérienne augmentera également son programme de vols en Amérique latine de 10% l'été prochain, en prolongeant certaines de ses liaisons les plus récentes et les plus populaires pendant la saison estivale.



Elle proposera notamment de nouvelles liaisons entre Denver et San Juan, Denver et Montego Bay, New York/Newark et la Barbade, et New York/Newark et Curaçao.