Sailcoop transatlantique : les ventes sont ouvertes

En fonction de la météo notamment, le bateau partira entre le 5 et le 15 novembre, pour 35 jours de navigation avec 6 passagers à bord (avec chacun un sac souple de 30kg).L’équipe prend aussi en charge la sécurité à bord, les assurances et même les hauts et bas de ciré. Chaque passager devra cependant prévoir un certificat médical, des bottes et un duvet.Sailcoop ajoute qu’il est possible de participer à la navigation avec le skipper, mais aussi de privatiser le bateau.La traversée, qui dure de 15 à 24 heures, relie Toulon (ou St Raphaël) à Calvi - soit la liaison la plus courte pour optimiser le trajet. Après la Corse, la coopérative pourrait bien s’attaquer à la Grèce ou l’Irlande pour les moyennes distances. Elle compte aussi développer les courtes liaisons.Dans le viseur : les îles d'Hyeres dans le Var (Porquereolles, Port-Cros et le Levant), ou l'archipel des Glénan en Bretagne dans le golfe de Gascogne, dès 2024.Pour rappel, c'est Maxime de Rostolan en 2021 qui a lance Sailcoop, une coopérative de transport de passagers à la voile.