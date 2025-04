Alors que l'étude d'avant-projet permise par la signature de l'acte officiel devrait durer plusieurs mois, les voyages entre les deux continents devraient changer d'ère dans les prochaines années.



Terminer les longues files d'attente dans les aéroports, les 8 heures de vol et les odeurs d'essence dans les avions, mais aussi les jambes lourdes. C'est du moins la promesse faite par le président des Etats-unis.



Le trajet entre New York et Londres ne devrait durer que quelques heures, tout au plus 5, voire même moins selon les avancées technologiques d'ici là.



Concrètement les voyageurs vont embarquer à bord d'un train Hyperloop.



Le véhicule pourrait atteindre les 1 000 km/h, même si les derniers essais sont encore éloignés de cette vitesse de pointe. Embarquant près d'une centaine de personnes dans un tube long de 5 500 km, le voyage pourrait donc durer moins de 5 heures.



Une prouesse technologique rendue donc possible par ce train propulsé dans des tubes vidés de leur air, pour permettre d'éviter tout frottement et donc d'atteindre une plus grande vitesse.



" Cette révolution est une véritable victoire pour l'humanité.



Rapprocher les peuples, c'est exactement ce que nous avons toujours voulu accomplir, que ce soit en travaillant sur des initiatives de paix en Ukraine ou en renforçant nos relations avec la Russie de Vladimir Poutine.



Grâce à des avancées technologiques comme celles que nous développons chez Tesla et SpaceX, nous allons non seulement abolir les distances, mais aussi redéfinir notre maîtrise du temps., " a partagé le propriétaire de X et Space X.