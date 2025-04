Droits de douane et krach boursier : quel avenir pour l'économie ? [ABO]

" Nous entrons dans une phase de correction des indices, après avoir un peu flambé dans le vide, après le covid.



Ce nouveau chapitre est justifié et salutaire. Le krach corrige une bulle qui était en place, un rebond est attendu, mais pas avant le 2e semestre de l'année. Et celui-ci ne devrait pas être très véloce.



Les mesures protectionnistes vont entrainer un ralentissement mondial de l'activité et l'inflation sera un peu plus forte, " prédit l'économiste.



Globalement, sauf revirement trumpien, 2025 devrait être relativement compliquée et pour tout le monde.



Les entreprises devront affronter un marché moins propice aux échanges planétaires et faire face à des coûts en forte hausse. Les profits seront moins bons et les bourses, véritables indicateurs de la santé économique des pays, resteront moribondes.



Surtout, nous basculons dans un monde inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.



" Nous assistons à une réorganisation mondiale. Un partage du monde entre les Américains, les Indiens et les Chinois. Beaucoup d'entreprises vont devoir ajuster leurs stratégies à ce qu'il se passe en ce moment même. La mondialisation va être différente et beaucoup plus complexe, " poursuit Marc Touati.



La croissance s’annonce elle comme structurellement faible. Une dynamique qui impactera sensiblement les dépenses des ménages et les investissements des entreprises.