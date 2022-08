Marc Touati : faut-il craindre la fin de la zone euro ? 🔑

TourMaG - Dans le voyage, beaucoup de choses sont payées en dollars, notamment dans l'aérien et l'hébergement. Comment expliquez-vous cette baisse de l'euro vis-à -vis du billet vert, au-delà de la perte de confiance des marchés financiers ?



Marc Touati : Tout d'abord, il y a une différence de politique monétaire entre les Etats-Unis et la zone euro.



Les Américains ont remonté leurs taux d'intérêt monétaires, pour lutter contre l'inflation. Le coût de l'argent est à 2,5%, alors qu'il est de 0,5% en Europe. Cet écart de 2 points, sans risque, fait que de nombreux investisseurs s'engouffrent dans la brèche.



Ils s'endettent en euros, puis placent en dollars.



Le deuxième point : la récession dans la zone euro. N'ayant plus beaucoup de marge de manœuvre, la contraction de l'économie peut durer.



La troisième raison réside, dans le risque de crise politique et existentielle de notre zone euro. S'il n'y a aucun doute sur la pérennité des USA dans le temps, ce qui n'est pas le cas pour l'Euro et l'Union Européenne.



Personne ne peut dire que dans 10 ans et en l'état, la zone euro sera toujours là . La monnaie repose sur la confiance, c'est tout le danger. Voilà pourquoi l'euro baisse et cela peut durer, tant que nous n'avons pas inversé la tendance.



La BCE va augmenter les taux, mais notre monnaie peut continuer de baisser, surtout en cas de crise en Italie.