Ce ne sera ni en juin ni en juillet que la situation sera plus claire.

Choose France

Il va falloir s’armer de patience. Ces derniers jours, plusieurs membres de la Réserve fédérale américaine, notamment Bostic et Williams, ont laissé entendre qu’aucune baisse des taux n’est à attendre avant septembre.Selon Williams, président de la Fed de New York, il faudra encore plusieurs mois pour évaluer l’impact de la guerre tarifaire sur l’inflation et la croissance : «» Dans le scénario le plus optimiste, une baisse de 25 points de base pourrait intervenir en septembre. Le marché monétaire s’est rapidement ajusté à ces nouvelles projections, sans provoquer de turbulences majeures sur les paires en dollar. Une bonne nouvelle, donc, sur le front des changes.la Banque populaire a abaissé de manière inattendue le taux de réserve obligatoire des banques. Alors que cet outil n’est plus utilisé par les banques centrales occidentales, la Chine y recourt régulièrement pour injecter de la liquidité. Si cela permet de stimuler le crédit, cela alimente aussi un endettement croissant.Depuis la crise de 2008, la base monétaire chinoise a progressé en moyenne de 13 % par an. À taux de change actuel, elle est désormais deux fois supérieure à celle des États-Unis. Une telle expansion monétaire, bien que stimulante à court terme, reflète une croissance largement artificielle, fondée sur un excès de liquidités et des investissements peu productifs. Un schéma insoutenable à long terme.La Commission européenne a revu à la baisse la prévision de croissance pour la France, désormais attendue à 0,6 % pour 2025, contre 0,8 % précédemment.Depuis mi-2023, les entreprises françaises ont réduit leurs dépenses d’investissement, en dépit du rebond observé après le Covid.L’initiative «» a bien permis d’annoncermais étalés sur plusieurs années, ils ne suffiront sans doute pas à enrayer cette dynamique. Les enquêtes menées auprès des chefs d’entreprise indiquent que le recul de l’investissement pourrait se poursuivre.Tant que l’on ne s’attaque pas aux causes profondes -- les opérations de communication ne feront pas illusion.Attirer les investisseurs par de beaux discours est une chose ; leur offrir un environnement économique réellement compétitif en est une autre. Il est temps de passer des effets d’annonce à des réformes structurelles, faute de quoi la croissance française restera durablement poussive.