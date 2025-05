Taux de change : accalmie temporaire sur fond d’incertitudes [ABO]

Vous pouvez acheter cet article à l'unité pour le prix de 3,99 € en cliquant ICI ou vous abonner pour 83€ TTC par an.

Jour de la Libération

En quelques jours à peine, l’horizon macroéconomique s’est nettement éclairci. Les craintes d’une récession aux États-Unis se sont dissipées, et les tensions géopolitiques en Europe et en Asie semblent désormais peu inquiéter les marchés.Pourquoi un tel retournement ? Parce que la guerre commerciale lancée par l’administration Trump s’avère finalement moins destructrice que redoutée. Le Royaume-Uni et la Chine ont trouvé des compromis avec Washington, et plusieurs lettres d’intention (LOI) avancent positivement en Asie.Même si le retour au système commercial d’avant-Trump est exclu – notamment en matière de droits de douane –, le spectre d’un choc déflationniste façon années 1930 s’éloigne.Résultat : les investisseurs recentrent leur attention sur les fondamentaux des entreprises cotées, qui restent globalement solides.: Pour l’instant, le seuil critique n’est pas atteint. Tant que le taux du 10 ans reste sous 4,75-5 %, le marché reste stable. Au-delà, des turbulences sont à prévoir, notamment sur le dollar. C’est un point à surveiller de près.Elles stagnent. Plus l’UE tarde à ouvrir des discussions, plus sa position se fragilise. Fort de plusieurs accords déjà signés, Donald Trump pourrait se montrer moins conciliant avec les Européens. Ces derniers risquent de ne pas bénéficier des mêmes concessions que les Britanniques (réduction des droits de douane sur les voitures, tarif douanier universel à 10 %, etc.).Cela constitue une vraie difficulté, particulièrement pour les entreprises à forte exposition internationale et pour les fonds spéculatifs. Certaines paires majeures, comme l’EUR/USD, enregistrent des fluctuations hebdomadaires de 500 points – un niveau inhabituel en dehors des crises majeures ou des marchés émergents.Malgré ces éléments d’incertitude, l’économie et les entreprises font preuve de résilience. La principale leçon des dernières semaines :. Début avril, après le «», les rumeurs et scénarios catastrophes ont abondé – certains prédisaient une récession plus grave que celle de 2008, d’autres redoutaient une crise de liquidité ou un retour de la stagflation.La réalité est plus nuancée, comme souvent en économie. Le ralentissement est réel, mais il intervient après un pic d’activité élevé – notamment aux États-Unis, qui ont franchi leur sommet en février avec une croissance au-delà du potentiel. En Europe, la croissance reste faible. L’Allemagne mise sur des investissements massifs dans les infrastructures, mais les effets se feront attendre.Enfin, la liquidité reste abondante, grâce aux banques centrales. Nous vivons actuellement la plus grande phase d’assouplissement monétaire hors période de récession – un soutien de taille pour l’activité économique.