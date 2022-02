Hyperloop : le projet a-t-il un avenir ?

Virgin Hyperloop abandonne le transport de passagers et Transpod poursuit ses travaux

Ce devait être le moyen de transport révolutionnant le monde. Hyperloop relancé par l'entrepreneur fou, Elon Musk, devait combiner la vitesse de l'avion avec le confort du train. Pour l'heure, les projets sont tous plus ou moins à l'arrêt, en France et aux USA. Alors le projet Hyperloop est-il vraiment mort-né ? Une chose est sûre, la sortie du bébé s'éloigne de plus en plus...

Rédigé par Romain POMMIER le Vendredi 25 Février 2022

