Transport : Hyperloop a fait un pas de géant [historique] vers sa commercialisation...

Tandis que le véhicule de série sera plus grand et pourra accueillir jusqu'à 28 passagers, ce véhicule XP-2 2 places a été construit pour démontrer que les passagers peuvent en fait voyager en toute sécurité dans un véhicule hyperloop.



Ayant subi un processus de sécurité rigoureux et exhaustif, le véhicule XP-2 nouvellement dévoilé démontre de nombreux systèmes critiques pour la sécurité qui seront alors utilisés sur le véhicule hyperloop commercial.



La SNCF partenaire de la technologie y est allée aussi de son commentaire.



" Aujourd'hui, avec ce tout premier essai d'un pod hyperloop avec passagers à bord, Virgin Hyperloop vraiment réalisé une avancée majeure et ont prouvé que ce nouveau mode de transport pouvait devenir une réalité dans un futur proche, " a déclaré Carole Desnost, directrice de l'innovation et de la recherche à la SNCF.



Attention pour les impatients, les voyages en Hyperloop qu'ils soient Virgin ou pas ne sont pas pour demain, mais plutôt après demain. En effet, la société espère être certifié au niveau de la sécurité d'ici 2025 et de commencer ses activités commerciales d'ici 2030.



Et cette première pourrait bien avoir lieu en Europe, puisque la Commission européenne mène actuellement une étude de 9 mois pour développer un

approche réglementaire pour l'Europe.