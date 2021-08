Virgin Hyperloop : voici la nouvelle vidéo explicative du projet et de la techno

Cette vidéo dévoile les détails de l'architecture du système commercial Virgin Hyperloop – y compris les moteurs de lévitation embarqués, les moteurs de propulsion et les batteries haute puissance – qui n'ont jamais été montrés publiquement,

La technologie Hyperloop prend de plus en plus d'épaisseur dans le monde, mais aussi en Europe.Pour faire du lobby auprès des populations, mais aussi se rapprocher d'une réalité palpable pour tous, Virgin Hyperloop a décidé de sortir une vidéo explicative.Cette dernière montre de manière simple et détaillée ce qu'est la technologie hyperloop et en quoi elle est fondamentalement différente de tout autre mode de transport existant actuellement." explique le communiqué de presse.