Virgin Hyperloop dévoile la future expérience client lors des trajets sur son module (vidéo)

Des bandes de verdure et des textures de bois bousculent l'esthétique des matériaux typiques des transports en commun avec une touche d'optimisme et de fraîcheur.



Tous les éclairages de la capsule, y compris les écrans d'information discrets, sont dynamiques et s'adaptent en fonction de l'activité du voyageur et des étapes du voyage,

C'est simple. Si ce n'est pas accessible, les gens ne l'utiliseront pas,

Ainsi, Bjarke Ingels Group (BIG) a travaillé sur la conception des portails, Teague pour la conception des capsules, SeeThree pour la vidéo et l’animation, et Man Made Music pour la partition et l'identité sonore." a confié John Barratt, le PDG de Teague." a déclaré Jay Walder, PDG de Virgin Hyperloop. Une récente étude américaine a conclu que le prix d'un voyage serait plus attractif que celui d'un même trajet en avion.Les premiers travaux ont débuté.