Iles de Glénan : Sailcoop va inaugurer sa navette maritime à la voile en juin

Sailcoop poursuit son déploiement.Après avoir lancé des navettes à la voile entre Saint-Raphaël et Calvi en Corse, la coopérative s'attaque à l'Océan.Depuis le 21 avril, Awake et Belle Aventure ont réalisé leurs premiers tours de chauffe. Les liaisons vers la Corse ont repris et seront proposées jusqu'au 20 octobre 2024.Autre nouveauté de taille, dans moins d'un mois, Sailcoop va lever le voile sur un catamaran de 80 passagers construit à la Rochelle et financé en grande partie par les sociétaires.