Sailcoop ouvre son capital et lance ses navettes à voile

Sailcoop est lancée à pleine vitesse.La coopérative de transport à la voile ne cesse d'enchaîner les avancées et de prouver qu'elle fait partie des solutions d'avenir avec lesquelles il faut compter pour un transport décarbonée.Après la création d'une ligne transatlantique à la voile en 2022 et des navettes régulières entre la Martinique et la Guadeloupe, puis une ouverture de lignes régulières entre la Corse et le continent, la coopérative lanceSailcoop prévoit l'ouverture des lignes dès le printemps 2024, comme annoncé dans nos colonnes fin mars dernier