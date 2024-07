Nice renforce son offre de navettes touristiques

Jours fériés compris

+ Nouveauté 2024 : 1 A/R supplémentaire en semaine, offre doublée en week-end et étendue de l’offre en juillet/ août à tous les jours de la semaine (vs vendredi, samedi et dimanche l’an dernier).

+ Nouveauté 2024 : service navette élargi et proposé 15 jours avant l’ouverture et 15 jours après la fermeture estivale des stations

+ Nouveauté 2024 : étendue de l’offre en juin et septembre, les samedis

>> NAVETTES RANDONNEE (Haut-Pays)● Navette La Gordolasque :(dimanche 1er septembre inclus) = Tous les jours (= les week-ends du 7-8 ; 14-15 & 21-22Cadence = En semaine 2 A/ R par jour & les week-ends, 4 A/ R par jour→ Tarifs Lignes d’Azur● Navette Boréon :(dimanche 1er septembre inclus) = Chaque vendredi, samedi, dimanche= les week-ends du 7-8 ; 14-15 & 21-22Cadence = 1 A/ R par jour→ Tarifs Lignes d’Azur>> NAVETTES STATIONS NICE CÔTE D’AZUROuverture estivale 2024 : tous les jours jusqu’au dimanche 1er septembre & les week-ends du 7-8 et 14-15 septembre.● Navette Isola Village – Isola 2000 := Tous les joursCadence = entre 8h45 et 19h→ Tarifs Lignes d’Azur● Navette Inter-Villages (Haute Tinée) := Du lundi au samedi (Cadence = entre 9h25 et 17h35→ Tarifs Lignes d’Azur>> NAVETTE THERMALE (Roquebillière)● Ligne 95 := Du lundi au samediCadence = 5 A/R par jour→ Tarifs Lignes d’Azur>> NAVETTES CULTURELLES● Navette Maeght-Matisse := Du mardi au samediCadence = Entre 10h et 17h05→ Tarifs Lignes d’Azur● Navette Vignobles de Bellet := Chaque vendredi et samedi= le samediCadence = Toutes les 1h20→ Tarifs Lignes d’Azur>> NAVETTES CAGNES-SUR-MER● Navette du Château Vieux Bourg – Ligne 44 := Tous les jours (Cadence = Entre 7h et 00h15 – toutes les 15 minutes→ Ligne gratuite● Navette de la Plage – Ligne 45 := Tous les joursCadence = Entre 10h et 19h30 – Toutes les 45 minutes→ Ligne gratuiteRetrouvez plus d'informations sur les itinéraires et les cadences : https://www.lignesdazur.com/vos-navettes-de-lete