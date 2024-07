Nice : Myriam Kournaf Lambert à la tête de l'hôtel du Couvent 88 chambres et suites

Après plus de vingt ans d’expériences dans l’hôtellerie de luxe aux quatre coins du monde, Myriam Kournaf Lambert est revenu à Nice, sa ville de cœur, pour prendre la direction général de l'Hôtel du Couvent, le cinq étoiles inauguré fin juin dans l'ancien Couvent de la Visitation.



L'Hôtel du Couvent, le cinq étoiles qui vient d'être inauguré, fin juin, dans le Vieux-Nice, peut compter sur une directrice générale de qualité : Myriam Kournaf Lambert



Après plus de vingt ans d’expériences dans l’hôtellerie de luxe aux quatre coins du monde, cette jeune femme revient dans sa ville de cœur, Nice.



Cette fille d’hôteliers a grandi dans des palaces et fait ses premiers pas à La Mamounia à Marrakech.



Après avoir pensé, un temps, devenir professeure après son Master d'Administration des Entreprises à Nice, elle a été rattrapée par son tropisme hôtelier et sa passion du voyage. Elle a intégré, dès le début de sa carrière, des établissements de renom de l'hôtellerie française et internationale dont le Four Seasons à Atlanta et Le Méridien sur la Côte d'Azur.

Le parcours de Myriam Kournaf Lambert à seulement 32 ans, directrice générale du Beau-Rivage à Nice. C'est à cette occasion qu'elle a rencontré Valéry Grégo, entrepreneur à succès dans l'hôtellerie et fondateur du groupe Perseus, avec qui débutera une conversation sur le projet de l'Hôtel du Couvent. C'était en ... 2014.



Cela ne l'empêche pas de prendre la tête du Montalembert à Paris : elle crée y un prix littéraire et transforme l’hôtel en repaire de l’intelligentsia germanopratine.



Sa rencontre avec Francis Ford Coppola la fait ensuite s’envoler pour l’Amérique Centrale où le cinéaste lui confie la présidence de ses éco-lodges haut de gamme (The Family Coppola Hideaways).



Depuis toujours passionnée par le cinéma et la culture amérindienne, Myriam Kournaf Lambert y a découvert une autre approche de l’hôtellerie de luxe, atypique et ancrée dans son environnement, avant de revenir en France en 2018 pour créer depuis Paris 2LCollection, le pôle hôtelier du groupe financier Caravelle.



Chemin faisant, elle ne cessera son dialogue avec Valéry Grégo, le fondateur du groupe Perseus. C'est ainsi qu'avec son mari et son fils de cinq ans à qui elle a transmis le goût du voyage, la globe-trotteuse est finalement revenue à Nice prendre la direction générale de l'Hôtel du Couvent.

Hôtel du Couvent : une équipe de 70 personnes



Niché au cœur du Vieux-Nice, ce cinq étoiles a donné une nouvelle vie à l’ancien Couvent de la Visitation, un monument historique datant du XVIe.



Le projet de réhabilitation, mené par le groupe Perseus, s'est employé à préserver l’authenticité architecturale du site tout en y intégrant des installations modernes.



Aujourd'hui, l'88 chambres et suites élégamment décorées, un spa, un centre de fitness, deux piscines, un jardin luxuriant, ainsi qu’un restaurant gastronomique et un bar sophistiqué​​​​.



En offrant une expérience unique qui allie confort moderne et histoire locale, cet hôtel de luxe devrait contribuer à renforcer l’attractivité de Nice.



Cette arrivée s'ajoute à celle, l'hiver dernier, d'un Spa luxueux au mythique Negresco installé sur la Promenade des Anglais, et à l'ouverture, début juin, d'un autre cinq étoiles Maison Albar - Le Victoria. Avec ces trois nouveautés, la Riviera française a encore davantage d'atouts en main pour attirer une clientèle huppée.

