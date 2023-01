L'Office de tourisme de Nice créé un club "Luxury Collection"

à Nice, le mythique Negresco bien sûr, le Hyatt Regency Palais de la Méditerranée, l'Hôtel & Spa Boscolo. Et aussi, à St Jean Cap Ferrat, le Grand Hôtel du Cap Ferrat ainsi que l'Hôtel Royal Riviera et l'Hôtel la Voile d’or. S'y ajoutent, à Èze, l'Hôtel Cap Estel, l'Hôtel de la Chèvre d’or et le Château Eza ainsi que l'Hôtel Château St Martin et spa à Vence et l'Hôtel la Réserve de Beaulieu à Beaulieu sur mer.Depuis sa réouverture à la mi-décembre dernier à Nice,Cet établissement iconique fait partie des joyaux architecturaux de la Belle Epoque et bénéficie d’une allure glamour au centre du "Carré d’or" niçois. Cependant, il a été construit dès 1848 dans un style néo-classique par l’architecte local Jean-Antoine Scoffier. Très vite alors, cette bâtisse devînt le fameux Hôtel de France qui a accueilli en son temps les plus grands artistes et homme politiques.La récente rénovation de l'Anantara Plaza Nice a été confiée au décorateur David Collins Studio, réputé sur la scène internationale, ainsi qu’au cabinet d’architecte Niçois, Jean-Paul Gomis et à TBC Interiorismo.Elles combinent confort et élégance avec des couleurs pastel, du marbre, des textures méditerranéennes, des boiseries, des dorures et des lumières soigneusement étudiées.L'établissement abrite aussi un nouveau Spa, un espace de séminaire doté de six salles de réunion dont une salle de bal, ainsi que SEEN par Olivier Da Costa, un restaurant et un bar sur le toit de l’hôtel offrant une vue panoramique à 360 degrés sur la Baie des Anges et la vieille ville de Nice.Installé 12 Avenue de Verdun, en plein cœur de la ville, l'Anantara Plaza Nice Hotel se trouve à seulement 15 minutes de l’aéroport international de Nice. Il est un point de départ idéal pour faire du shopping dans les belles boutiques de Nice ou pour explorer le sud de la France et ses villes côtières emblématiques comme Cannes ou Monte-Carlo, voire même pour se rendre dans les premières stations de ski des Alpes.en Thaïlande, aux Maldives, en Indonésie, au Vietnam, en Chine, au Cambodge, au Sri Lanka, au Mozambique, en Zambie, aux Emirats Arabes Unis, au Qatar, à Oman, à l'Ile Maurice, aux Seychelles et en Europe.