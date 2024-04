Nice : taux d'occupation en hausse au 1er trimestre

En janvier : un taux d’occupation de 48% soit +2,5 points vs 2023, et un RevPAR de +14,5%

En février : un taux d’occupation de 60,6% soit +4,3 points vs 2023 et un RevPAR de +11,8%

En mars : un taux d’occupation de 69,2% soit +4,4 points vs 2023 et un RevPAR de +4,4%

87% le samedi 10 février (ouverture) soit +15 points vs 2023

85% le samedi 24 février

77% le samedi 2 mars (clôture)

La saison hivernale a visiblement attiré de nombreux visiteurs à Nice et aux alentours de la ville. Dans le secteur de l’hôtellerie, on observe :L’un des événements marquants de la saison a sans aucun doute été le, qui a attiré cette année, soit 15% de plus qu’en 2023. Avec plus de, le carnaval a notamment engendré ausoit 4 points de plus qu’en 2023, avec des pics de fréquentation sur 3 dates :