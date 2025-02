Twin Jet ouvre une nouvelle ligne Nice-Venise

La compagnie aérienne Twin Jet poursuit son développement avec l'annonce d'uneCette liaison, qui, vise à renforcer l'offre de la compagnie sur le marché italien et à proposer une alternative aux voyageurs d'affaires et de loisirs.La ligne opérera, offrant ainsi une flexibilité adaptée aux déplacements professionnels et aux séjours touristiques.