Taxe Venise : "C'est de l'artifice, il n'y a aucune volonté de réguler"

Pour Rémy Knafou " le plus souvent, le mot surtourisme est employé sans discernement, la notion introduit la subjectivité de ceux qui l'emploient. Dire qu'il y a un "trop" est une notion purement subjective, c'est une différence entre le plus et le trop.



Pour parler de surtourisme, nous devons vérifier que les conditions soient bien remplies : l'excès nuit à la conservation du site, l'excès provoque un rejet de la part d'une partie de la société d'accueil, comme à Barcelone, et l'excès nuit à la qualité de la visite par les touristes eux-mêmes.



A Venise, les touristes ne sont pas tellement gênés par la présence des autres touristes, tellement ils sont émerveillés et dans la découverte des lieux. Les cas de surtourisme sont rares.



Il y a surtourisme quand il n'y a pas de régulation.



Pour moi Venise n'est pas en proie au surtourisme, mais cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas confrontée à de véritables problèmes.



La société vénitienne dans sa majorité collabore au tourisme, c'est même elle qui transforme ses logements, en location touristique temporaire, rien ne les y oblige, sauf l'appât du gain.



Quant au Maire et au Conseil municipal, élus par cette partie importante de la population vénitienne qui vit du tourisme, ils n'ont strictement aucune intention d'introduire une véritable régulation.



Ils sont passés maîtres dans l'art du contre-feu médiatique, mais ne changent rien à la réalité des choses, " pense celui qui a beaucoup étudié le cas de la Sérénissime.