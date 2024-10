Taxe d'entrée à Venise : de nouvelles mesures en 2025

contributo di accesso

La problématique du surtourisme est un sujet largement repris par les médias. Et Venise est régulièrement citée en exemple.Victime de son succès, la sérénissime tente de réguler avec plus ou moins de succès ou de réelle volonté politique diront certains, les flux des touristes qui découvrent canaux emblématiques, ponts et patrimoine historiques.Après avoir chassé les bateaux de croisières en dehors de son centre historique, la ville a mis en place une taxe d'entrée, en 2024 censé endiguer le tourisme de masse. D'un montant de 5 € par personne, la "" (contribution d'accès ndlr) s'appliquait seulement 29 jours par an, à des dates définies par la municipalité - jours considérés de grande affluence - uniquement pour les visiteurs à la journée.Une mesure qui ne change pas vraiment la face du tourisme, ni même le quotidien des Vénitiens puisqu'elle s'applique à des cas bien particuliers, et qui fait dire à Rémy Knafou , sociologue qu'il n'y a aucune volonté de réguler les flux.